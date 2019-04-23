23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Kırıkkale'de törenler düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celallettin Ekinci ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün TBMM'nin açılışının 99'uncu yılı nedeniyle buradayız. Bu bayramı sevinç ve coşkuyla bir kez daha kutluyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde olup, bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştır. Anadolu insanının vatan sevgisiyle oluşan güç ile Ankara'da yeni bir başlangıç yapılmıştır. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlik milli mücadeleydi."

Törende, öğrenciler tarafından Kafkas dansı, gitar, flüt ve bayrak gösterisi yapıldı, şiirler okundu.

Ayrıca İstiklal Marşı ve bir şiir de ilkokul öğrencileri tarafından işaret diliyle okundu.

- Sivas

Sivas'taki tören İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Daha sonra Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ayhan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Kavak'a temsili olarak makamını devretti.

Makam koltuğuna geçen Kavak, okullarının bahçesinin düzenlenmesi, futbol sahası yapılması, kentteki kütüphane sayısının artırılması ve okullarındaki eksikliklerin giderilmesi yönünde talimatlar verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli mesajlar da veren Sıla Kavak, "Şu an burada oturmam dakikalarla sınırlı, çok güzel bir duygu. Bütün arkadaşlarımın adına bir mesaj vermek istiyorum. Bu güzel dünyada savaşlar olmasın, anneler gözyaşı dökmesin, çocuklar annesiz kalmasın. İnşallah bu mesaj etkili olur ve bütün insanlığın yüreğine dokunabilir. İnşallah bu dünyada savaşsız, mutlu yaşarız. Kız çocukları da mutlaka okusun, onların olmadığı okullar eksik kalır. Bütün çocukların bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan ise kendisinin de yatılı okuduğunu belirterek, "Valilik, 'emin olan, koruyan, kollayan' demektir. Dolayısıyla 647 bin vatandaşımıza güven vereceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Sivas'ı müreffeh bir şehir yapacağız. Gece gündüz çalışıp hizmet edeceğiz. Valilik makamı böyle bir sorumlulukları olan güzel bir makam." diye konuştu.

Temsili vali Kavak ve bazı okul arkadaşları, Ayhan'ın makam aracıyla törenin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti.

Buradaki törende ise Beypınar köyü ilk ve ortaokulu tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Daha sonra Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.



Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerini makamında ağırlayan Akın, görevini bir süreliğine Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İdil Albay'a bıraktı.



Temsili vali Albay, Milli Eğitim Müdürlüğünü arayarak, okulların önündeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.



İdil Albay, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının aksatılmadan sürdürülmesi talimatını da verdi.



Sırrı Kardeş İlk ve Ortaokulu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bugünün ecdatla gurur duyulan tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün tarihi, kültürü, dili ve dinine tutunarak dünyanın dört bir yanından öğrendiği ilimle ülkesinin daha müreffeh bir yer olması için gerekirse dişini tırnağına takacak olan çocuklarımızın bu milli şuuru fark ettiği, hissettiği ve kabul ettiği gündür. Ellerindeki Türk bayraklarıyla bugünü sevinçle karşılayan bu güzel evlatlarımızın vatan, bayrak gibi kutsallarımızla tanıştığı ve onların önemini öğrendiği gündür 23 Nisan."

Törende şiir okundu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, 23 Nisan konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Vali Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Selami Arslan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan, kutlamalar kapsamında Geraldine Saran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Belis Duran, valilik makamına oturdu.

