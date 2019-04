23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Türk çocuklarına armağan olan bu bayramın, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacağına vurgu yapan Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:



"Varlıklarıyla hayatımıza değer katan çocuklarımız sevgiyle büyüyen çiçekler, gülen yüzler, sevinç içinde parlayan gözler, her zaman sevgiye ihtiyaç duyan sıcacık yürekler, toplumun geleceği, umududur. Her toplum, çocuklarına sahip çıkmak onların en iyi biçimde yetişmelerini sağlamak zorundadır. Hiçbir olumsuzluk, hiçbir sorun çocukların, yaşama sevincini azaltmamalıdır. Ülkesini ve milletini seven, birliğin, sevginin, kardeşliğin temsilcileri olan sevgili gençler, sizler bu milletin umudu, aydınlık yarınlarımızın güvencesisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz.

Gözü yaşlı bir tek çocuğun dahi kalmadığı bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle, geleceğin Türkiye'sini ve Sivasspor'unu emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz."