23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor

TUTİN/STOCKHOLM/İSLAMABAD/TİFLİS/CANBERRA (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine bağlı Tutin şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle "Balkanlarda 23 Nisan" etkinliği düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi ve Sancak Eğitim Merkezi tarafından Tutin'de faaliyet gösteren Merhamet Yardım Kuruluşunun iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bin 500 çocuğa okul araç gereçlerinden oluşan paketler dağıtıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini anımsatarak "Bayrampaşa Belediyesi olarak kardeş şehir Tutin'de ilk kez böyle bir etkinlik düzenliyoruz." dedi.

Tutin Belediye Başkanı Adnan Hot, bu tür etkinliklerle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve şehirdeki çocukların son derece mutlu hissettiğini söyledi.

Stockholm'de bayram etkinliği yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kutlandı

İsveç Türk Gençlik Federasyonu (TUF) tarafından Kungstredgarden (Kralın Bahçesi) Parkı'nda düzenlenen kutlamaya Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, eşi AP Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

AP Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt de ''Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Onlarca dostum var. Gaziantep'te, Kilis'te sığınmacı merkezlerini gezdim. Türkiye, 3 milyon Suriyeli sığınmacıya çok iyi bakıyor. Bundan dolayı Türkiye'ye minnettarız.'' dedi.

TUF Başkanı Sinem Kesim, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Çocuktur anlamaz'', ''Sen çocuksun yerini bil'' şeklinde görüşlere "dur" diyerek tüm dünya çocuklarına 23 Nisan bayramını hediye ettiğini belirtti.

Türk pop şarkıcısı Ece Seçkin ve İsveçli müzisyenlerin konser verdiği kutlamada, miniklerden oluşan halk oyunları ekipleri büyük alkış aldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da kutlandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Pakistanlı ve Türk çocuklar bir araya geldi.

İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile eşi Zlatmira Yurdakul'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Pakistan'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Pakistanlı çocuk ve aileleri katıldı.

Yurdakul, etkinlik sırasında koltuğunu temsili olarak Pakistanlı ve Türk çocuklara devretti.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar ve aileleri için oyunlar, kukla gösterisi ve yarışmalar düzenlendi. Yurdakul ve eşi, yarışmalara ve oyunlara katılan çocuklara hediyeler verdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kutlandı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türk ve Gürcü İşadamları Derneği Başkanı Celal Sancar, Türkiye Maarif Vakfı TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat, Türk iş adamları, çocuklar ve velileri katıldı.

Yazgan, büyükelçilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz bugün gerçekten kutlu bir gün yaşıyoruz, gurur verici bir gün yaşıyoruz ama en önemlisi çocuklarımız açısından bir bayram yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yazgan herkesin Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Etkinlikte TMV Tiflis okulu öğrencileri ile Gürcü Halk Dansları Topluluğu Erisiyon konser verdi.

Avustralya'nın başkenti Canberra'da kutlandı

Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği tarafından başkentteki Atatürk Anıtı ve büyükelçilik yerleşkesinde program düzenlendi.

Büyükelçi Vakur Gökdenizler'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve saygı duruşuyla başlayan törene başkentte yaşayan Türk çocukları katıldı.

Anıttaki törenin ardından büyükelçilik yerleşkesinde devam eden kutlamalar sırasında öğrenciler, halk oyunlarından örnekler sundu.

Canberra'daki kutlamalar, Büyükelçi Gökdenizler'in makamını çocuklarla paylaşmasının ardından sona erdi.

Avustralya'daki 23 Nisan kutlamaları, yarın da Sidney Başkonsolosluğunda düzenlenecek törenle devam edecek.

Özbekistan'da bu yıl ilk kez uluslararası festival olarak kutlandıTaşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende Türkçe ve Özbekçe yaptığı konuşmasında, 23 Nisan 1920'nin ulusal egemenliğin temellerinin atıldığı çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin açıldığı bu önemli günü, çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir." ifadelerini kullandı.Şen, hem Türkiye'de hem de Türklerin yaşadıkları yabancı ülkelerde 23 Nisan'ın hep büyük coşkuyla kutlandığını ve bayramın, Türklerin yeni nesillere verdiği önem ile dünya halkları arasındaki barış isteğinin göstergesi olduğunu belirtti.Şen, “Bu bayramın Taşkent'te ilk defa bu denli büyük bir uluslararası festival şekilde kutlanması da ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan Türk-Özbek kardeşliğinin, birbirlerine “kardeşim” şeklinde hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in liderliklerinde, gün geçtikçe daha da pekiştiğinin bir göstergesidir. Umuyoruz ki bu festival gelenekselleşsin, her sene daha da büyüyen coşkuyla bu barışçıl, çok kültürlü ve uluslararası ortamda, aynı Türkiye'de kutlandığı gibi kutlansın” dedi.Festivale iki çocuğu ile katılan Nilufar Yakubova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de Özbekistan'da düzenlenen çeşitli şenlikleri izlediğini söyleyerek, “Türk çocuk bayramına ilk defa katılıyorum. Taşkent, çeşitli ülkelerden çok sayıda çocuğun bir araya geldiği böyle bir şenlik hiç görmedi. Farklı ülkelerden gelen çocukları bir arada görmek ne güzel. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.Festival kapsamında Taşkent Türk Okulu halk oyunları ekibi ile Özbek Müzik ve Sanat Okulları dans gösterileri yaptı, şarkı ve türküler seslendirdi.Festivale katılan tüm çocuklara "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı tişörtler, şapkalar ve hediyeler verildi, katılımcılara da Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.