23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor

KİEV (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlandı.

Hollanda'da Türk çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hengelo Belediyesinde bir araya gelerek belediye başkanı ve yardımcılarının yerini aldı.

Türk kökenli Hengelo Belediye Meclis Üyesi Burhanettin Carlak tarafından düzenlenen etkinliğe, Hengelo Belediye Başkanı Sander Schelberg, yardımcıları ile Türk kökenli çocuklar ve aileleri katıldı.

Çocuklarla tokalaşan Schelberg'in yerini De Tulp (Lale) İslam Okulu, ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Arda Ceylan alırken, diğer çocuklar da belediye başkan yardımcılarının koltuklarına oturdu.

Etkinlikte çocuklar, "Çocuklar Arasında Sosyal Medya Kullanımı" konulu toplantı yaptı.

Karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Schelberg'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılışından sonra Hollanda'ya gönderdiği mektubun ve Osmanlı Devleti'ne 1915'te Hollanda'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla yaptığı yardımdan dolayı gönderilen teşekkür mektubunun bir kopyasının yanı sıra bir kutu baklava hediye edildi.

Carlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün dünyada kutlanan bir çocuk bayramı olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız kendi değerlerimizle Hollanda kültürüne katkıda bulunmak ve zenginleştirmek. Bunun gelenek haline gelerek sadece Hollanda değil tüm Avrupa'da yaygınlaşmasını arzuluyoruz." dedi.

Bu bayramı kutlamanın çok güzel olduğunu belirten Schelberg, "Arda gibi güzel toplantı yöneten bir belediye başkanının yanında olmak çok hoştu ve çok iyi geçti. Çocuk bayramı ile tanışmaktan memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Schelberg'in koltuğuna oturan Arda Ceylan da sembolik de olsa bir süreliğine belediye başkanı olup toplantı yapmanın güzel bir his olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'daki kutlamalar

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul binası önünde büyük sahne kuruldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin himayesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Türk Filmleri Haftası organizasyonu için Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bütün dünya ülkeleri için tehdit olan küresel terör örgütleri ile mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"19 Nisan'da sınırımıza terör saldırısı yapıldı. Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO sınırlarıdır. Saldırıda şehit olan 4 askerimizi ve bütün şehitlerimizi huzurlarınızda bir kere daha rahmetle anıyorum. Tarih şahit olsun ki, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 15 Temmuz'da, istiklalini, istikbalini bütün şer güçlerine karşı canı pahasına koruyan büyük Türk milleti Kandil'de, sınırlarımızda ve Pensilvanya'da küresel egemenler tarafından beslenen mankurtlara bayrağını asla indirtmez, ezanını asla dindirtmez, vatanını asla böldürtmez ve devletini asla yıktırtmaz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1924'te, "23 Nisan" gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdiğini anımsatan Topçu, Atatürk'ün 23 Nisan 1929'da ise bu bayramı çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Topçu, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'nin olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "ata yurdu" Kırgızistan'da, Türkiye'nin bir parçası olan bir ilkokulda görkemli şekilde Kırgızlar, Özbekler, Uygurlar, Ahıska Türkleri ve diğer halklarla bu bayramı kutlamaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Okul Müdürü İlknur Yenal, Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bişkek'teki Türk okulların iş birliği ile düzenlenen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Kutlama kapsamında Geleneksel Türk Yemekleri Kermesi düzenlendi.

Ebru ve Minyatür Sanatçısı Suna Koçal da çocuklarıyla birlikte ebru sanatını icra etti.

Şiir, halk dansları, yerel folklor oyunlarıyla devam eden etkinlikte, spor yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program Manas Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretim üyelerinin sunduğu müzik dinletisi ile sona erdi.

Arjantin'deki kutlamalar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Türkiye Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Şefik Vural Altay'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayram kutlamasına ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Altay, 23 Nisan'ın, bugünün TBMM'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bugün, modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna giden süreçte çok önemli bir adımdır. Çünkü TBMM'nin o dönemde kuruluşu, ulusal egemenliğin millete teslim edilmesi anlamına geliyor." dedi.

23 Nisan'ın Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Altay, "Bugünün çocuklara armağan edilmesinin anlamı çok büyük. Çünkü çocuklar hepimizin geleceği, ülkemizin, dünyanın geleceği. Onlara daha huzurlu, daha iyi, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi." diye konuştu.

Altay'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Büyükelçi Altay, Türk Hava Yollarının (THY) gönderdiği hediyeleri, törene katılan çocuklara verdi.

Altay, törene katılan Dila Şensoy'a temsili olarak makamını teslim etti.

Ukrayna'daki kutlamalar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre 20 Nisan'da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği konutundaki programa, ülkedeki Türk toplumunun yanı sıra Kırım Tatar, Gagauz ve Ahıska Türkleri ile Türkçe öğrenen Ukraynalı çocuklar ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılışında vücut bulan milli dayanışma ruhunun ulusal egemenliğin korunması için herkes tarafından sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Güldere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bayramı böylesine geniş katılımla kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Programda Kiev Doğu Dilleri Lisesi öğrencilerinden Türkçe yarışmasında başarılı olanlara hediyeleri takdim edildi.

Kiev'de yerleşik Türk ailelerin çocukları, lise öğrencileri ve Kırım Tatar çocukların şarkı, şiir ve dans gösterileriyle devam eden programda katılımcılara Türk mutfağından ikramlar yapıldı.