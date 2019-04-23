SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ve Kangal ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ulaş'taki törenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Vekili Halil Dalak ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkı ve çocukların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda çeşitli gösteriler ve yarışmalar yapıldı, şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Öte yandan Kaymakam Vekili Halil Dalak, Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Zelal Yolalan, Zeynep Karacalar ve Emin Yağız Koçak'ı makamında ağırladı.

Dalak ile sohbet eden öğrenciler, ilçede yol, doğal gaz, meslek yüksekokulu gibi eksikliklerin olduğunu belirtti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Okul Müdürü Mehmet Aydın da hazır bulundu.

- Kangal

Kangal ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kangal Spor Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, programda çeşitli gösteriler sundu.

Resim, kompozisyon, halat çekme ve çeşitli yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kangal Kaymakamı Cuma Emeç, Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, öğrenciler ve velileri katıldı.

