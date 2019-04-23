ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Pursaklar Ülker İlkokulun'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gürdal Akşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP İlçe Başkanı Gökhan Balcı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün, idareciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları, günün anlamını belirten şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yılmaz, çocukların bayramını kutladı.

Belediye olarak çocukların geleceğe öz güvenli hazırlanmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktaran Yılmaz "Çocuklarımızın dünyayla rekabet edecek bilgi ve beceriye ulaşmaları için bütün fedakarlığı göstereceğiz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın bizi biz yapan değerleri de öğrenmeleri gerekiyor. Tıpkı dedeleri gibi vatan söz konusu olduğunda, ülke tehlikeye düştüğünde gerekeni yapacak bireyler olarak yetişmeleri için de gayret edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisini izleyen davetliler, öğrencileri ayakta alkışladı.

Programın sonunda Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve velilere hediyeleri verildi.