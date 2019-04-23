ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından makamlar öğrencilere devredildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan makamına ilkokul öğrencisi Elif Örentaş oturdu.

Temsili kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı'yı arayarak, sınıf kapasitesinin fazla olduğunu ve bu nedenle de okulların çoğaltılması talimatını verdi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i de arayan Örentaş, okullara "Beceri Atölyesi" yapılmasını istedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise makamını ilkokulu öğrencileri Mustafa Efe Yiğit ve Elif Naz Duran'a devretti.

Tören, Gölbaşı Kapalı Spor Salonu'nda yapılan gösteriler ve yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.