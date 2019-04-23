ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Programa, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Kaymakam Polat, çocukları gelecek yarınlara en iyi şekilde hazırlayacak kişilerin öğretmen ve veliler olduğunu belirterek, çocukların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Köse, "Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin parlayan birer yıldızı ve mutluluk meşalesi olacaksınız. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyaya örnek bir nesil olacaksınız. Sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney, "Çocuklarımızın gelecekte ülkemizi çok daha iyi yarınlara taşıyacağına inanıyorum. Nice bayramları aynı heyecan içinde yaşamak ve yaşatmak arzusuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümünü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından öğrencilerin gösterileri renkli anlara sahne oldu.

Programın sonunda, Şehit Piyade Er Murat Eroğlu Ortaokulu korosunun seslendirdiği "Bütün Dünya Buna İnansa" şarkısına protokol üyeleri ve salondakiler de eşlik etti.