KONYA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konya'nın ilçelerinde de törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasını müteakip saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kutlamalar, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde devam etti. Burada, öğrencilere İlçe Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Salonda, öğrenciler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme ödülü alan fotoğraflardan oluşan 23 Nisan sergisi açıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ve şiirlerin okunmasının ardından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ekibi gösterileri sunuldu.

Programda, anaokulu ve ilkokullar tarafından hazırlanan gösteriler icra edildi. Kutlamaların sonunda öğretmenler tarafından hazırlanan halk müziği konseri beğeniyle izlendi.

Kutlamalara, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

- Seydişehir

Seydişehir'de de kutlamalar Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli İrade Meydanı'nda devam eden törenler, günün anlam ve öneminine ilişkin konuşmalar ve öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından sonra erdi.

Kutlamalara Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Müftüsü Adem Bebek, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül ve vatandaşlar katıldı

- Kulu

Kulu'da ise Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak’ın çelenk koymasıyla başlayan program, Yusuf Küçükgöl İlkokulunda devam etti.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırlayıp sunduğu yöresel halaylar izlendi, şiirler okundu. 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

- Akşehir

Akşehir’deki ilk etkinlikler Adliye önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelengin konulmasından sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler, Yıldırım İlkokulu’nda devam etti. Burada, öğrencilerin hazırladıkları gösteriler izleyicilerden beğeni topladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu yaparken, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli yörelere ait halk oyunları, modern dans gösterisi ve çeşitli çocuk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük'te ise ilk tören Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra 23 Nisan etkinlikleri Cumhuriyet Meydanında Yalıhüyük İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı etkinliklerle devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, folklör gösterileri, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Yarışmalarda başarı sağlayan öğrencilere protokol üyleri tarafından ödülleri verildi. Günün anısına toplu fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Yalıhüyük Kaymakam Vekili Mevlana Kürkçü, Belediye Başkanı Hasan Koçer, öğretmen ,öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

