ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk İlkokulu'nun hazırladığı gösterilerle devam etti.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'ndeki programda, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Etkinlikte şiirler okundu, oratoryo ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Sadettin Karakan, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

- Makam koltuğu minik Hayrünisa'ya emanet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Hayrünisa Yazıcıoğlu'na bıraktı.

Makam koltuğuna oturan Yazıcıoğlu, Başkan Oğuz'un herhangi bir talimatı olup olmadığını sorması üzerine, belediyenin işleyişi konusunda bilgi aldı.

Daha sonra telefonla belediye başkan yardımcılarını makamına çağıran Yazıcıoğlu, ilçedeki okullara zeka ve beceri atölyeleri kurulması, okulların çevresine hız kesici bariyer yerleştirilmesi, park ve bahçelerin sayısının artırılarak daha yeşil bir Kahramankazan oluşturulması, binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi ve tüm çocuklara balon dağıtılarak lunaparka götürülmesi talimatı verdi.

Başkan Oğuz, temsili devir teslimin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.