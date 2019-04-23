ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun başkanlığındaki heyet, ilk olarak Atatürk Parkı içindeki anıta çelenk bıraktı.

Şehir Stadı'nda devam eden programda konuşan Dursun, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Burada 654 öğrencimiz, bayramı coşkuyla kutlayacak. Tüm çocukların bayramını kutluyorum." dedi.

Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkan Vekili Osman Tuncel de öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ve çeşitli gösteriler sundu.

Öğrenciler, kaşıkla yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışmalarında gönüllerince eğlendi.