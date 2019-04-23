NEVŞEHİR (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerinde törenler düzenlendi.

Gülşehir'deki tören, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Spor salonunda devam eden törende, Gülşehir Kaymakam Vekili Mehmet Ali Semiz, Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, öğrencileri ve halkı selamladı.

Çocuklar tarafından şiirlerin okunduğu programda, Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Adem Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kürşat Tıraş, İlçe Müftüsü Talat İlbahar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Hacıbektaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenler 60. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Hacıbektaş Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer ve Belediye Başkanı Arif Yoldaş katılımcıları selamladı.

İlçedeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunduğu programda, ilkokul öğrencilerince halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Öğrencilerce, sunulan saz dinletisinin ardından program sona erdi.

