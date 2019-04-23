SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede tedavi gören çocuklar ve personel çocuklarının katılımı ile kutladı.

Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yemekhanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için özel olarak hazırlandı.

Müzik eşliğinde dans eden çocuklar, fotoğraf standında eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklar için hazırlanan özel menü ikramının ardından konferans salonunda önce Cumhuriyet Üniversitesi Genç Yeşilay'ın katılımı ile internet ve telefon bağımlılığı ile sunum yapılarak çizgi filmler izletildi.

Daha sonra Medicana Sivas Hastanesi hemşirelerinin katılımı ile çocuklara el yıkama eğitimi verildi. Parmak boyası ile baskı yapan çocuklara daha sonra uygulamalı olarak ellerin nasıl yıkanması gerektiği anlatıldı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, 23 Nisan kutlama pastasını çocuklar ile beraber kestikten sonra hediyelerini takdim etti.