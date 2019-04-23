ANKARA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları kabul eden Ankara Valisi Vasip Şahin, koltuğunu ortaokul öğrencisi Nefise Belinay Kayışlı’ya devretti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti makamında kabul etti. Koltuğunu temsili olarak Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kayışlı'ya devreden Vali Şahin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Devlet olarak, millet olarak adeta seferberlik anlayışı içinde sizlere en iyi şartları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Sizlerin de hazırlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve başarılı olmanızı istiyoruz. Elde edeceğiniz başarılarla geleceğimiz daha güzel, daha müreffeh olacaktır. Bu konuda sizlere güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin’in makam koltuğunu devrettiği Nefise Belinay Kayışlı da milli iradenin temsil makamı Meclisin, milletin bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımı olduğunu ifade etti. Kayışlı şunları kaydetti:

"Tüm dünya milletlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş destanına sahip Türk çocukları olarak bu gururu bize yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna canları ve kanlarıyla mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın Valim, bu makamı temsil etme mutluluğunu bizlere yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz."

Törene katılan çocuklar ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Şahin, ziyaretin sonunda birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.