ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Senatosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üniversite yönetimini kreş ve gündüz bakımevinde öğrenim gören çeşitli yaş gruplarındaki çocuklara bıraktı.

Öğrencileri AÜ Rektörlüğü'nde karşılayan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, balon ve Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra AÜ Senatosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle toplandı.

Toplantı masalarında üniversitesi senatörlerinin yerine çocuklar geçti. Toplantıya Rektör Çomaklı yerine ise öğrenciler başkanlık etti. Masalarda evrak yerine balonlar ve Türk bayrakları yer aldı. Önlerindeki mikrofonları açıp şiir okuyan, şarkı söyleyen öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Rektör Çomaklı, senato kürsüsünden yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bizler geleceğin büyükleri olarak sizlere güveniyoruz ve devletimizi sizlere emanet edeceğiz. Miniklerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu koltuklara bugün temsilen miniklerimizi oturttuk. Umarım gelecekte hepsi bu noktalara gelirler. Bugün buraya 23 Nisan'ı kutlamaya gelen bütün öğrencilerimiz bizlerin melekleri. Meleklerimizin ilerde bu noktalara gelebilmesi için öğretmenlerimize çok büyük bir iş düşmekte. Öğretmenlerimiz nasıl yol gösterirse öğrencilerimizde o yolu takip ederler. Kendi öğretmenim Naime Ercan Hocam'a da buradan emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün hocalarımızın yeri ayrı. Hepsine buradan şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu etkinlik için teşekkür ediyorum ve tüm miniklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."