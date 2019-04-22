ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, taşıdığı mana itibarıyla milletin bağımsızlık ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümününün, dünya çocuklarının da katılımıyla coşku içinde kutlandığını belirtti.

"İstiklal savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve dünyadaki yegane çocuk bayramı olan bu bayram; aziz vatanımızı her alanda en ileriye taşımak için yılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmamıza ve kenetlenmemize vesiledir." ifadelerini kullanan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğimizin umudu sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sadece Türk milletinin ve devletinin değil dünyanın geleceği için dünya çocukları ile el ele vererek sevgi, barış ve kardeşlik tohumları ekeceğinize inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum."