KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında milletin iradesini temsil ederek zafere taşınmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının milletçe büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

23 Nisan 1920'de halkın temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının milli mücadeleyi daha güçlü ve sistemli bir hale getirdiğini, burada alınan kararın milleti zafere taşıdığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kutlanmaya başlandığı ilk andan itibaren coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yineleme fırsatı yakaladığımız özel bir bayram haline gelmiştir. Her geçen gün gelişen ve değişen ülkemizi daha yükseklere taşıyacak olan çocuklarımızı, vatanını ve milletini seven, çalışıp üreten, bilgili, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesi ülke olarak temel hedefimizdir. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın mutlak sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyor, tüm çocuklarımıza sevginin, barışın ve huzurun hakim olduğu güzel bir gelecek diliyorum."