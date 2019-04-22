ÇANKIRI (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, makamı çocuklara bıraktı.

Vali Aktaş, Dr. Refik Saydam İlkokulu öğrencileri Melisa Çalışkan, Ömer Faruk Zaim ve Kadir Anıl Gümüş'e makamı devretti.

Sırayla makama oturan öğrencilerle ilgilenen Vali Aktaş, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Makama geçen öğrenciler kendileri gibi Belediye Başkanlığına temsili olarak geçen arkadaşlarını arayarak şehre park yapılması talimatını verdi.

Makamda Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de bulundu.



