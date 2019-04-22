KONYA (AA) - Beyşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla, Bahçelievler Kasapoğlu İlkokulu öğrencisi Gönül Rana Oruç belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Temsili Belediye Başkanı Gönül Rana Oruç, ilçedeki tüm okulların bahçelerine çevre düzenlenmesi yapılması talimatı verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise “Şu an sembolik başkansın ama ümit ederim sen de bir gün belediye başkanı olursun” dedi.



Bayındır, daha sonra makam koltuğunu devrettiği Oruç ve öğrenci arkadaşlarına kitap hediye etti.



