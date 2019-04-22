ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de protokol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, mesajında, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığının dünyaya ilan edildiği gün olan Türkiye Büyük Millet

Meclisinin açılışının 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak İstiklal mücadelesini milletin temsilcileri eliyle yürütülmesini sağladığını anımsatan Çakacak, şunları bildirdi:

"Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir başarıyla yöneten Meclisimiz, tüm olumsuz şartlara rağmen milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin esaret kabul etmeyeceğini, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz o zor günlerden bu yana kendi insanına hep güvenmiş ve ne olursa olsun milli egemenliğine hep sahip çıkmıştır. İlerleyen yıllarda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış, hemen her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla birlikte bölgesine model teşkil eden, bölge ülkeleri tarafından örnek alınan bir ülke konumuna yükselmiştir. Türkiye'miz bugün de, tarihi tecrübesine yaraşır bir sorumlulukla, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir."

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümünü coşku ve gururla yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı ile aziz Türk milletinin haklı mücadelesi ve özgür iradesini ortaya koyarak ebediyen dünyada var olacak Türkiye Cumhuriyetinin temelini attığını vurgulayan Karacan, şöyle devam etti:

"Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığın, milli iradenin ve demokrasinin en büyük göstergesini 23 Nisan 1920 tarihi ile tescillemiştir. Çocuklarımızın gülen yüzü, umutları ve hayalleri ile müreffeh ve güçlü bir Türkiye için tüm çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Millet iradesinin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu günün 99. yıl dönümünde başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bugünün yarını, yarınlarımızın umudu çocuklarımıza mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum."



AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da 23 Nisan'ın demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en açık göstergesi olduğunun altını çizdi.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturuyla kurulan bu şanlı Meclisin Türk milletinin bağımsızlığının ve millet iradesinin nişanesi olduğuna değinen Günay, şunları kaydetti:

"Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Geleceğine değer veren bir milletin evlatları olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz ve bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olan bugünü tüm Türk milleti adına kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı destanının ana dayanağı olan ve "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesiyle 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. yılının kutlandığını hatırlattı.

Binlerce vatan evladını şehit vererek kazanılan savaş ve ardından kurulan cumhuriyetin temsilcisinin millet olduğunun belgesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu anlatan Büyükerşen, şöyle devam etti:

"Dün olduğu gibi bugün de cumhuriyetin ve devletin temsilcisi ve sahibi Türk milletidir. Hiçbir güç, hiçbir karar ve hiçbir iradenin bunu değiştirmeye gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ruhu, Çanakkale ruhudur, düşmana ilk kurşunu sıkan İzmir'in, Ege'nin dağlarında bağımsızlık ateşini yakan Kuvayi Milliye'nin, Sakarya'nın, Dumlupınar'ın ruhudur. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onun kurucu ilkeleri olan Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi ve koruyucusu Türk Milletidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin devlet, hukuk ve demokrasi nazarındaki temsiliyet makamıdır ve öyle olmaya devam edecektir. Kuruluşunun 99. yılını, 1920'deki ruh ve inançla bir kere daha kutlarken, TBMM'nin, cumhuriyetin birlik ve beraberliğinin tek ve değişmez temsilcisi olmaya devam edeceğine olan inancımı sizlerle paylaşmak isterim."