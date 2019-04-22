ANKARA (AA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurt dışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmesine katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Adlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 23 Nisan'ın Türk Milleti'nin egemenliğini resmen ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.

Bu tarihin dünyada çocuklara armağan edilen ve resmi olarak kutlanan ilk ve tek bayram olduğuna dikkati çeken Adlı, şunları kaydetti:

"Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli yer tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurt dışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı güzel çocuklarımızın ve aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."