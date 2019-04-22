KAYSERİ (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin FTR Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, 23 Nisan'ın Cumhuriyetin temelini oluşturan önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Kayseri Şehir Hastanesi olarak sağlık hizmeti almak için kendilerine başvuran tüm çocukları kendi çocukları gibi gördüklerini vurgulayan Çelik, "Hastane olarak güvenli sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp sosyal ve ruhsal yönden destek sağlamaktayız. Burada bulunma amacımız okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan çocuklarımıza bu sevinci yaşatmaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler, İstiklal Marşı okudu, kuklalar ile dans şovu yaptı. İpli kukla ve dans gösterisi ile çuval ve halka atma yarışması yapan öğrenciler, şişme oyun alanlarında oyun oynadı.

Programa, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü Celallettin Ekinci, Diş Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, hastane yöneticileri ve öğrenciler katıldı.