KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.



Meral, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü ile Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın onuru ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü milletten alan, milletin egemenliğine dayalı Cumhuriyetin kurulmasında, milletin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yürüyüşünde, büyük bir görev üstlenerek tarihteki hak ettiği saygın yerini aldığını ifade eden Meral, şunları kaydetti:



"Sevgili çocuklar sizler de milletimizin gelecekte gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olması, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalaması, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirebilmesi için daha çok çalışacak ve en güzel şekilde kendinizi yetiştireceksiniz. Biz sizlerle geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm dünya çocukları arasında sevgi bağlarını güçlendirmesini, onları kardeşlik duyguları ile bir araya getirmesini ve dünya barışına katkı sağlamasını temenni ediyorum."