KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın özel bir bayram olduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, çocuklarına bayram armağan eden bir ülke olarak, dünyada müstesna bir yer edinmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Bu bayram çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür. İlimizdeki ilgili kurumlar tarafından hazırlanan projelerle çocuklarımızın, her alanda kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almaları için büyük bir gayret gösterilerek, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirilmekte, ülkemizin yarınlarının mimarları bugünden hazır hale getirilmektedir."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklara sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü iç ve dış güç odaklarının, terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliğimize, bağımsızlığımıza, devletimizin temel dinamiklerine yönelik her türlü saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."