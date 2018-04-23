KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenle kutlandı.

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Taşkın tarafından Yahşihan Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Yenişehir Stadyumu'nda devam eden törene, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Demir ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli halk oyunları ve spor oyunları sergilendi.