ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yaylakent Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yılını kutladıklarını anımsattı.

23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ve halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetilmeye başlandığı gün olduğunu belirten Dede, "23 Nisan ilk milli bayramımız olmasının yanında dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olmasıyla da bizleri onurlandırıyor. Bugün çocuklarımız dünya çocuklarıyla beraber dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik mesajları verebiliyorsa bunu TBMM çatısı altında verilen mücadeleye borçluyuz." diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.











