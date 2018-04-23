SİVAS (AA) - Gürün ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gürün'de düzenlenen törende Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe stadyumunda devam eden törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, 23 Nisan'da milletin kendi kaderini kendi eline aldığını söyledi.

Törende daha sonra 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Şarkışla

Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçede düzenlenen törende Milli Eğitim Müdür Vekili ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde devam eden kutlama programında, Aşık Veysel İlkokulu ve Mehmet Emin Tuna Ortaokulu öğrencileri gösteri yaptı.

Daha sonra öğrenciler halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapma oyunu gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Törenin sonunda ilçede yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenin ardından çocuk oyun parkına geçildi ve çocuklar burada gönüllerince eğlendi.



