KONYA (AA) - Konya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

- Seydişehir

Kutlamalar Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İhsan Tekin ilkokulu bahçesinde devam eden 23 Nisan kutlamalarda okul müdürü Cemal Şahin'in yaptığı konuşmadan sonra öğrenciler gösterilerini sundu.

Programa Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Garnizon Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

- Yalıhüyük

İlçedeki kutlamalar Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı.

Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlamalarda Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Garnizon Komutanı Hakan Doğan öğrencilerin bayramını kutladı.



Yalıhüyük İlköğretim Okulu anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin oyunları, çeşitli yarışmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam eden etkinlikler, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

- Akşehir

Akşehir'deki ilk etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Cumhuriyet ilkokulunda devam eden etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'nun konuşması ile başladı.

Daha sonra şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli gösteriler yaptı.

Ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutan Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Ensar Bulutoğlu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Beyşehir

Beyşehir 'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı.

Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Kutlamalara Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.