YOZGAT (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yozgat Merkez ilçelerinde tören düzenlendi.



Sorgun ilçesi İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ekinci, "Milletimizin bağımsızlığını ve yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. İşte o diriliş ruhu vatan ve millet sevgisi, barak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya ve Yerköy ilçesinde düzenlenen törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.