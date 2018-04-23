NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş, Ürgüp, Gülşehir ve Avanos ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hacıbektaş ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, 60. Yıl Spor Salonu'nda devam etti.

Buradaki törende, Hacıbektaş Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer ve Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, çocukların bayramını kutlayarak vatandaşları selamladı.

Törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sahnelenirken, bir grup öğrenci tarafından ise saz ve bağlamalarla canlı performans sunumu gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, günün anlam ve önemine dair okudukları şiirlerin ardından tören sona erdi.

- Ürgüp

Ürgüp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlçe Stadı'nda tören düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Törende, atlı okçuluk eğitimi alan öğrenciler tarafından düzenlenen gösteri beğeni topladı.

Etkinliğe, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Timur Budak, İlçe Emniyet Müdürü Baki Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Gülşehir

Gülşehir ilçesindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin ve Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, öğrencilerin bayramını kutladı.

İlçedeki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin, halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisinin ardından tören sona erdi.

- Avanos

Avanos ilçesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Amfi Tiyatroda devam etti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları, dans ve akrobasi gösterileri sergilenirken, bir grup ilkokul öğrencisi ise mini konser sundu.

Avanos Belediyesi tarafından tören alanına açılan stantta çocuklara şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı İsmet İnce, Avanos İlçe Jandarma Komutanımız Onur Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Mert Gözübüyük, Avanos Emniyet Müdürü Faruk Yaman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

