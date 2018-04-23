ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan kutlamalar makamların miniklere devredilmesiyle devam etti. Kutlamalar Atatürk Sahil Parkı’nda yapılan gösterilerle sona erdi.

İlçedeki ilköğretim okulları, Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesine ziyaretler gerçekleştirdi. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, koltuğunu Atatürk İlkokulu'ndan Muhammet Beşir Özdemir’e devretti.

Özdemir, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı’yı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliğinin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kutlamalar, Atatürk Sahil Parkı’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda yapılan kutlamaya, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Kızılcahamam

Kızılcahamam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçede, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Perihan Erdoğan İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti.



Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, "Vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu, milleti tek vücut haline getirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu durum onun geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir." dedi.



Törene, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili İbrahim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



