KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, bağımsızlığın ve demokrasinin güvencesi olan TBMM'nin açılışının ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümünün anlam ve öneminin büyük olduğunu ifade etti.

Gücünü milletin egemenliğinden alan meclisin azim, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesine yön verdiğini ve eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsüne imzasını attığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün, onlara verilen önemin tezahürü olmuştur. Çocuklarımıza barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayacakları bir dünya bırakmak, şehitlerimizin canları pahasına savunup bize emanet ettiği vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak vecibemizdir. Ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve yüce meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum."

Belediye Başkanı Bahçeci de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.

Çocukları çok seven ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Sizler Türkiye'nin gülen yüzüsünüz. Gelecek sizlerin ellerinde. Sizlerin tarihini, kültürünü iyi bilen, insana değer veren bireyler olarak yetiştiğinizi görmek, en büyük mutluluğumuz olacaktır. Ulus ve yurt sevgisiyle Cumhuriyet'i yükselteceğinize; ulusunuz ve ülkeniz için her zaman en iyisini yapacağınıza inancımız sonsuzdur. Sizleri çok seviyor ve çok güveniyoruz."











