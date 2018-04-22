KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeci, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.

Şanlı Türk tarihinin, çocuğundan, yaşlısına her Türk vatandaşına büyük bir gurur verdiğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Devletimizin tüm çabaları, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye oluşturmak içindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasına sağlayan bir çocuk bayramıdır. Çocukları çok seven Atatürk, bu önemli günü çocuklara armağan ederken, sizlere verdiği önemi ve sevgiyi bir kez daha göstermiştir. Sizler Türkiye'nin gülen yüzüsünüz. Gelecek sizlerin ellerinde. Sizlerin tarihini, kültürünü iyi bilen, insana değer veren bireyler olarak yetiştiğinizi görmek, en büyük mutluluğumuz olacaktır. Ulus ve yurt sevgisiyle Cumhuriyet'i yükselteceğine, ulusunuz ve ülkeniz için her zaman en iyisini yapacağınıza inancımız sonsuzdur. Sizleri çok seviyor ve çok güveniyoruz."