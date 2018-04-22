KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Özden, mesajında, milli iradenin tecelligahı, demokratik rejimin kalbi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ortak bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin egemenliğinin ilan edildiği gün olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması ve tüm dünya çocuklarının bu bayram vesilesiyle bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özden, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, mesajında, yüce Türk milletinin Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiği asalet ve cesareti günümüzde de en güçlü şekliyle ortaya koyduğunu ve milletin bağımsızlık duygusunun yeni nesillerde de kendini hissettirdiğini kaydetti.

Yaklaşık bir asırdır, 23 Nisan 1920 ruhunun ülkenin her köşesinde yaşadığını belirten Gülsoy, "Aziz milletimiz 15 Temmuz 2016’da hainlere karşı verdiği demokrasi mücadelesi ve kazandığı zaferle, 23 Nisan 1920 ruhunu ilelebet koruduğunu ve bundan sonra da koruyacağını en açık şekilde ortaya koymuştur. Bütün bunların farkında olarak, bugün ülkemizi dört bir koldan saran emperyalist güçlerin ve onların uşaklarının önünde set olmaya devam etmek hepimizin görevidir." açıklamasında bulundu.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise mesajında, bu bayramın Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bağlamış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.