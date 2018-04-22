KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Meral, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki istiklal mücadelesinde dönüm noktası olduğunu, milletin, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını attığını aktaran Meral, "Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu bakımdan 23 Nisan 1920 tarihinin, bu milletin önemli günlerinden birisi olmanın yanında, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Meral, şunları kaydetti.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; Kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle yad ediyor, TBMM'nin açılışının 98. yılını, milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."