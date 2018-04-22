KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tutal, mesajında, Türk ve dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan çocuklar için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulundu.

23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarının kardeşçe barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu kaydeden Tutal, şunları ifade etti:

"Ülkemizin teminatı sevgili çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak, onları geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Bugün başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların ve kavgaların gelecekte yaşanmaması için çocuklarımızın hep birlikte el ele olması büyük önem taşımaktadır. Yarınları teslim edeceğimiz çocuklarımıza ilgi, anlayış ve sevgi göstererek her zaman hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bunun için çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, ülkeleri için bir teminattır."