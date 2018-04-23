23 Nisan kutlamalarında öğretmenlerden

SAMSUN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun, Tokat, Çorum, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı'da coşkuyla kutlandı.

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı'nda devam etti.

Burada konuşma yapan Esen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü, Çocuk Bayramı olarak armağan ettiğini anımsattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu topraklardan doğarak dünyaya yayıldığını ifade eden Esen, "Çocuklar dünyanın en güzel şeyidir. Çocuk bir ailenin mutluluk kaynağı bir ülkenin gelecek teminatı. Çocuk demek, umut demek, mutluluk demek, sevgi demek ve sorumluluk demektir. Biz eğitimciler için çocuk bir cevhere benzer. Onun gözündeki parlaklığı, hayallerindeki umudu, içindeki öz güveni kaybettirmeden işlemek, parlaklığına parlaklık katmak eğitimin işidir. İşte bu çocukların bizim sırtımıza yüklediği bir sorumluluktur." diye konuştu.

Daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Halk oyunları gösterileri ve sokak dansı yapan öğrenciler, program sonunda Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığının seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans etti.

Törene, Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Baro Başkanı Kerami Gürbüz, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Tokat

Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, anaokulu öğrencilerinin sunduğu bando gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Programa, Vali Ömer Toraman, Garnizon ve 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama töreninde kentteki anaokulu öğretmenlerinden oluşan öğretmenler korosu şarkılar seslendirdi.

- Çorum

Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na Vali Necmeddin Kılıç ve protokol üyeleri tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda, Albayrak ilkokulu ve Gazipaşa Ortaokulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programda, yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, Vali Kılıç'ın yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Gül, Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Sinop

Sinop'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda kutlama programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Türkkan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından programda, öğrencilerin oluşturduğu mehteran takımı gösteri sundu.

Dans gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla program sona erdi.

Törene, Vali Hasan İpek, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Program, daha sonra Çelebi Mehmet Meydanı'nda devam etti.

Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Kurmay Albay Zafer Uğur, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program sonunda öğrenciler protokol üyelerine kendi hazırladıkları hediyeleri verdi.

- Kastamonu

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, öğrencileri makamında ağırladı.

Kutlama etkinlikleri, Kuzeykent İlkokulunda düzenlenen gösterilerle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından programda, halk oyunları, jimnastik ve dans gösterileri sunuldu.

Söz ve müziği Merkez Ortaokulu öğretmenlerine ait olan "Afrin türküsü", dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, 23 Nisan 1920'de ulusal iradenin en açık bir şekilde belirdiğini ifade etti.

Öztürk, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür. Cumhuriyetin özünü ve esasını da milli irade teşkil etmektedir. Millet iradesine dayanmayan bir yönetimin, milletin varlığını ve kişiliğini anlamsız hale getireceği bir gerçektir." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Programa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutan Vekili Albay Yusuf Dursun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.