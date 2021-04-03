Son Dakika

23 Nisan ile ilgili en güzel 23 Nisan şiirleri

23 Nisan'ın yaklaşmasıyla beraber 23 Nisan ile ilgili şiirler daha çok aranmaya başladı. Bizde sizler için 23 nisan ile ilgili şiirleri aradık ve en güzellerini bir araya getirdik. İşte kısa, uzun, 1,2,3,4 kıtalık 23 nisan şiirleri...

Genel 03.04.2021, 19:49 03.04.2021, 19:49
23 Nisan ile ilgili en güzel 23 Nisan şiirleri
banner230

23 Nisan'ın yaklaşmasıyla beraber 23 Nisan ile ilgili şiirler daha çok aranmaya başladı.

Bizde sizler için 23 nisan ile ilgili şiirleri aradık ve en güzellerini bir araya getirdik. İşte kısa, uzun, 1,2,3,4 kıtalık 23 nisan şiirleri...

23 Nisan
23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

23 Nisan
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 Nisan
Baharın mutlu günü
Yurdumun kutlu günü
Neşelerin düğünü
Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten
Hız aldık Atatürk'ten
Bizi ona yükselten
Bir el 23 Nisan

23 Nisan
Bugün 23 Nisan
Atatürk'ten armağan
Sevinelim coşalım
Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım
Sınıflara asalım
Süsleyerek her yanı
Kutlayalım bayramı

23 Nisan
Bugün sen de bayrağım,
Daha şanlı dalgalan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim
Ve milletim uyandı
Ankara'nın bağrında
Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu
Dağıldı alev alev
Bugün kalktı ayağa
Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata'mdan
En büyük bir armağan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS

23 Nisan
Egemenlik bizimdir,
Düğün şenlik bizimdir,
Bu esenlik bizimdir,
Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,
Süslenip giyinelim,
Coşkuyla övünelim,
Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,
Alanlara dalalım,
Hepimiz bir olalım,
Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ

23 Nisan
Biz dünyaya gelmeden
Her yeri düşman almış.
Atatürk düşmanları,
Yurdumuzdan çıkarmış

23 Nisan günü
Meclis kuruldu diye,
Büyük bayram verilmiş
Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim
Kutlayalım bayramı
Verelim hep el ele
Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

23 NİSAN

Bugün bir başka Aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü; 
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan 
Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün. 
Çünkü, en şerefli en mutlu gün. 
Bugün yirmi üç Nisan, 
Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu, 
Sonra hemen padişah kovuldu. 
Bugün yirmi üç Nisan, 
Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan, 
Yoksa, tutsak olurduk sen inan. 
Bugün yirmi üç Nisan, 
Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda 
Gelmiş katılmış aramıza, 
Atatürk çocuk olmuş bakın: 
Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi, 
Gülüyor, 
Gökler, denizler kadar mavi. 
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size 
Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları, 
Tüm çocukları dünyanın 
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi; 
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar... 
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim, 
Hep gülelim, eğlenelim; 
Sıkılmasın hiç canımız; 
Çünkü bugün bayramımız... 
Oyun, alay, dernek düğün, 
Hepsi bizim işte bugün... 
Çocuklara hor bakmayın; 
İncitmeyin, esirgeyin... 
Ana yurdun oğlu, kızı, 
Umut veren şen yıldızı. 
Yarınları parlatacak; 
Şenlenecek her bir ocak... 
Korunacak cumhuriyet, 
Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken 
Kanatlanır gökyüzüne 
Melek olur. 
Çocuklar şarkı söylerken 
Sarı saçlı, mavi gözlü 
Bebek olur. 
Çocuklar şarkı söylerken 
Bulut olur, 
Gökkuşağı olur 
Deniz olur. 
Çocuklar şarkı söylerken 
23 Nisanlarda 
Pırıl pırıl saydam kanatlı 
Kelebek olur. 
Çocuklar şarkı söylerken 
23 Nisanlarda 
Dillerinde, gözlerinde 
Yüreklerinde yalnızca 
Bir dilek olur. 
Teşekkürler Atatürk 
Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin, 
Coştuğu bir gündür bu! 
Yurduma hürriyetin, 
Koştuğu bir gündür bu.

Başımızda Atatürk, 
Ülkümüz yüce Türklük, 
Milletimin en büyük, 
Sevdiği bir gündür bu.

23 Nisan'ı veren, 
Bugünleri gösteren, 
Büyük Atam diyor ki: 
"Türk, çalış, övün, güven!"

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...

Daha bir ballanır uyku 
Çocuklar kardeş oldu mu 
Barışır artık kurt kuzu 
Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru 
Mutluluk bir yelken açar 
Her yürek bir altın pınar 
Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu 
Çocuklar kardeş oldu mu 
Kucaklaşır batıyla doğu 
Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku 
Korudaki fidanlar gibi 
Sevip sevip birbirini 
Çocuklar kardeş oldu mu.
Tahsin SARAÇ

23 NİSAN

Şu 23 Nisanda, 
Doğdu Millet Meclisi. 
İşte o gün her yanda, 
Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar, 
Kutlayalım sevinçle, 
Egemenlik de yaşar, 
Hep verirsek el ele.
SABRİ CEMİL YALKUT

Yorumlar (8)
23 Nisan 4 yıl önce
23 Nisan ile ilgili en güzel 23 Nisan şiirleri
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (2)
Melek Inci Narin 4 yıl önce
Çok sevindim. Çok harikalar.
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (3)
Aylin 4 yıl önce
Bence de en güzel 23 Nisan şiirleri
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (3)
abuzittin kıllı baçak 13 ay önce
unicorn
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (2)
sema 4 yıl önce
çok guzel yorumlar
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (5)
gülüzar 4 yıl önce
Çooooooooooooooooooooooooooook kooooooooooooooooooootü
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (5)
Gamze çınar 3 yıl önce
Çok güzel şiirler var
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (2)
Jdhdhejjdjbgvt 12 ay önce
Çok güzel teşekkürler
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@