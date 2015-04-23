23 Nisan Coşkusunu Hastane Odasında Yaşadılar

Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği’nde tedavi gören çocuklar, hasta yataklarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar. Çocuklar hasta yataklarında, "sağlıklı yaşam" uyarısında bulundular.Bakırköy Bölgesi Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar palyaçoların gösterileri ve renkli yüz boyamalar ile moral buldu. İstanbul’da sekreterliğe bağlı hastanelerde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi veren Bakırköy Bölgesi Tıbbı Hizmetler Başkanı Uzman Doktor Celal Yola amaçlarının çocuk bayramında güzel bir anı oluşturmak olduğunu söyledi. Uzman Doktor Celal Yola, “ 23 Nisan Çocuk Bayramında bizler hasta çocuklarımızla beraber olmak istedik. Tüm idarecilerimizle beraber, iyileşip gittiklerinde güzel bir anı olarak hatırlamaları dileğiyle yaptık. Palyaçolarımızla beraber balonlar verdik, minik ufak hediyeler verdik. Onları bir günde olsa mutlu etmeye çalıştık. Hastalıklarını unutturmaya çalıştık. Bu etkinlik bizim birimlerimizdeki tüm hastanelerde eş zamanlı yapılıyor. Hastanelerin yöneticileri çocuklarımızı ziyaret ediyorlar, onlara ‘’geçmiş olsun’’ diyorlar. Aynı zamanda bir eksikleri bir istekleri varsa onları da dinliyorlar. Ufacık hediyelerle ve palyaçolarla birazcık acılarını unutturmaya çalışıyorlar ve acil şifalar diliyorlar” dedi.ÇOCUKLARDAN “SAĞLIKLI YAŞAM” UYARISIHasta yataklarında düzenlenen etkinlikle eğlenen çocuklar akranlarına da sağlıklı yaşam uyarılarında bulundular. Klinikte tedavi gören çocuklardan 10 yaşındaki Ali Türkmen düzenlenen etkinlikle çok mutluğu olduğunu belirterek, “Eğer hasta olmasaydım dışarıda dolaşırdım. Ailemle beraber olurdum. Buradan çocuklara mesajım ‘’sağlığınıza dikkat edin’’Baş ağrısı ile geldiği hastanede üç gündür tedavi altında bulunan 11 yaşındaki Simen Tüfenci de duygularını şu sözler ile anlattı: “ Üç gündür buradayım. Hastanede böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Mutlu oldum. Hasta olmasaydım arkadaşımla 23 Nisan Törenlerine giderdim. Çocuklar bugün 23 Nisan olduğu için çok eğlenin, herkes mutlu olsun. Ben sağlığıma dikkat edemedim siz edin bari.”