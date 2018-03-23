KAYSERİ (AA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kamçı'yı ziyaret eden Yılmaz, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meteorolojik olayların müdahale edilmez olduğunu ancak tahminler doğrultusunda rahatlıkla önlem alınabileceğini ifade eden Kamçı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü personelinin 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladı.

Yılmaz ise, teknolojinin geliştirdiği en son sitemleri kullanarak hava tahminleri yaptıklarını kaydetti.