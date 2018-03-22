KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çocuklara, gelecek nesillere su kaynaklarının önemini anlatmak, halkın su ile ilgili konulara dikkatini çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de suyun öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Türkiye su zengini bir ülke değil, su fakiri bir ülke. Su kaynaklarını korumamız gelecek nesiller açısından son derece önemli. Dokuz yıldır görev yapıyoruz, bu sürede gerek su kaynaklarının yenilenmesi gerekse suyun her ile iletilmesini sağlayan hem şehir içi şebekemizin hem de ana isale hattımızın yenilenmesi konusunda çok kritik önemli çalışmalar ve projeler hayata geçirme fırsatımız oldu. Kırşehir'in suyunu kent merkezine yakın su kuyularından sağlıyoruz. Hiç durmadan su çekerseniz bu kaynaklar buna dayanmaz. Her geçen gün su seviyemiz biraz daha düşüyor. Bu kaynakları korumamız, Kırşehir’in geleceği açısından son derece önemli. Göreve geldiğimizde hemen bununla ilgili çalışmalar başlattık. DSİ tarafından Yerköy yol ayırımının yanındaki alanda açılan beş kuyuyu Kırşehir Belediyesince devraldık. Kırşehir'in su ihtiyacını mevcut su kuyuları ve yeni açılan kuyular ile sağlayacağız."

Konuşmanın ardından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.