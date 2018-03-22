ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, acil tıp teknisyenlerinin de diğer sağlık çalışanları gibi özverili, mesleğine değer veren çalışanlar olarak hizmet kalitesi ve güvenliği yükseltilmiş bir sistemde çalışmayı hak ettiğini belirtti.

Bilge, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yöneticiler olarak çalışanlarına kaliteli ve nitelikli araç ve gereçleri sunmakla görevli olduklarını ifade etti.

Çalışanlara, mesleki gelişimlerini artırabilecek hizmet içi eğitim ve alanlar oluşturmak konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmayı misyon edindiklerini aktaran Bilge, şunları kaydetti:

"Acil tıp teknisyenleri de diğer sağlık çalışanları gibi özverili, mesleğine değer veren çalışanlar olarak hizmet kalitesi ve güvenliği yükseltilmiş bir sistemde çalışmayı hak etmektedir. Toplumdaki birey ya da bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan acil tıp teknisyenliği mesleği, acil sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli bir yere ve konuma sahiptir."