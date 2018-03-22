KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, acil tıp teknisyenlerinin şartlar ne kadar zor olursa olsun sağlık hizmeti sunmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Türkoğlu, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bireylerin, bedenen veya ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde ilk yardım ve acil bakım hizmetlerinin uygulanmasında acil tıp teknisyenlerinin nitelikli ve önemli bir görev sunduğunu vurguladı.

Türkoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hastanın sağlık merkezlerine ulaştırılması sırasında hayatta kalmasını ve ilk müdahale ile sağlığına kavuşmasına katkı sunan, Acil Sağlık Hizmetleri’nin uygulanmasını kritik görevi üstlenen acil sağlık teknisyenleri şartlar ne kadar zor olursa olsun görevlerini yerine getirmektedirler.

Çalışanlara, mesleki gelişimlerini artırabilecek hizmet içi eğitim ve alanlar oluşturmak konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmayı misyon edinen acil tıp teknisyenleri, insanların kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygular.

Ülkemizde sunulan ambulans hizmetlerinde, her gün binlerce insana olay yerinde acil müdahaleler yapılmakta, uygun şartlarda, ihtiyacı olanların acil tedavi imkanına sahip hastane acil servislere transferi sağlanmaktadır. Herhangi bir yerde bir ambulansta bulunan ve acı çeken hasta ya da yaralıların acılarını dindirmek için ter döken, terör ve şiddet ortamında dahi görevini cesurca yerine getiren tüm acil tıp teknisyenlerimize başarılar diliyorum."