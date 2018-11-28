"21. Yüzyılda Öğretmen ve Çocuk Olmak" çalıştayı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "21. Yüzyılda Öğretmen ve Çocuk Olmak" konulu çalıştay düzenlendi.

KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki çalıştayda, öğretmenlik mesleğinin konusunu gençlerin oluşturduğunu belirtti.

Bu bağlamda öğretmenlik diğer meslek dalları ile kıyaslanmayacak kadar büyük bir önem taşıdığını ifade eden Aktan, şunları kaydetti:

"Bu meslekte yapılacak hata bir gencin hayatını karartmaya kadar gidebilir. Öğretmenlik bir meslekten ziyade bireyin kendisini eğitme yolculuğudur. Öğretmen, karşısındakini var olduğu gibi kabul eder ve onu öyle sever. Onu değiştirmeye ve şekle sokmaya çalışmaz. Kendisini ona kabul ettirmeye çalışmaz. İyi öğretmen için her insan bir dünyadır, çünkü işi insandır. Kısacası, öğretmen, öğrencisine toprak olandır."

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülçin Güven ise öğrencilerin özdenetime sahip olmalarının onların altyapısını oluşturan önemli bir veri olduğunu aktardı.

Çalıştay, plaket ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.



