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"21. Yüzyılda Anne ve Baba Olmak" konferansı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bozok Kültür Buluşmaları kapsamında "21. Yüzyılda Anne ve Baba Olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu'ndaki...

28 Aralık 2017 Perşembe 11:05
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bozok Kültür Buluşmaları kapsamında "21. Yüzyılda Anne ve Baba Olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu'ndaki konferansa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve davetliler katıldı.

Özer, konferansta yaptığı konuşmada, yetişkinlerin çocuklarıyla iletişim kuramadıklarını belirtti.

Çocuk ve gençlerin kalplerine girme konusunda bilgi veren Özer, şunları kaydetti:

"Onlarla az konuşup çok anlama yoluna gidin. Anlamadan anlaşılmayı beklemeyin. Bunun yolu da etkin ve kaliteli dinlemekten geçeceğini asla unutmayın. Çocuklar işaret parmağınızı değil, ayak izlerinizi takip eder. Yani hareketler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Yaptıklarınız, eylemleriniz sözlerden daha etkilidir. Onlara dokunun, sıvazlayın, sarılın, temas kurun. Malum, yüce yaratıcı, kollarımızı sarılmak için yaratmıştır. Bugün Avrupa'da bir çok doktor, reçetelerine ilaç yerine sabah 3 defa, öğle 3 defa, akşam 3 defa sevdiklerinize çocuklarınıza sarılın, kucaklayın diye reçete yazıyor. Söz verdiğiniz şeyleri muhakkak yapmaya çalışın. Onlar, asla söylenenleri unutmaz."



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21. Yüzyılda Anne Ve Baba OlmakAile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özerİl Kültür Turizm Müdürü İsmet TaymuşKayseriYeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl
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