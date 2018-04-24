21 Nisan 2018 İçişleri Bakanlığı GYUD Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı mı?

21 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları henüz yayımlanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kurum sınavlarına ait Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ortalama sınavdan 3 gün sonra açıklanmaktadır.

Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları bugün gün içerisinde yayımlanması beklenmektedir. Sorulan açıklandığında buradan bilgi verilecektir, lütfen takipte kalınız

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 11:13