AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Aykut Pekmez, Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde belirlenen fidan dikim sahasında yaptığı konuşmada, dikilen fidanların 15-20 yıl sonra büyüyerek Aksaray'ın ormanlık alanlarını oluşturacağını söyledi.

Aksaray'ın daha yeşil bir görünüme kavuşması için gayretli çalışmaların daha da arttırılması gerektiğini vurgulayan Vali Pekmez, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.

Pekmez, şunları kaydetti:

"Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Aksaray'da 2016 yılında 25 bin dekar alanda toprak işlemesi yapılarak 1,5 milyon fidan, geçtiğimiz yıl ise 28 bin 500 dekar alanda 4,5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu yıl ise 26 bin dekar alanda toprak işlemesi yapılarak 4 ile 5 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor. Bu nedenle 21 Mart Dünya Ormancılık günü münasebetiyle bu yılın ilk fidan dikim programı başlatmış bulunuyoruz."

Aksaray'ın yeşil alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek veren herkese teşekkürlerini ileten Vali Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile törene katılan katılımcılar ve öğrencilerle fidan dikti.