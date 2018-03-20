ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinliklerine halka bedelsiz fidan dağıtarak başlayacak.



Eskişehir'deki ilk dağıtım yarın Orman Bölge Müdürlüğü önünde yapılacak. Değişik türlerde 4 bin fidan dağıtılacak. Ayrıca 23-27 Mart'ta şehrin muhtelif yerlerinde 5 ayrı noktada 10 bin fidan daha dağıtılacak. Böylece bir hafta içinde halka dağıtılan fidan miktarı 14 bin olacak.



Orman Bölge Müdürü Recep Temel, 21 Mart'ın kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günü olduğunu anımsattı.

Dünyadaki ormansızlaşma sorununa dikkati çekmek için 21 Mart'ın, 1975 yılından beri önemli gün olarak kutlandığını aktaran Temel, "Aslında atalarımızdan gelen Nevruz geleneği de baharın müjdelenmesinden başka bir şey değildir. Fidan dağıtımlarımızın ardından önümüzdeki günlerde ise toplumun her kesimi ile fidan dikim etkinliklerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uygun yeri olan herkesten bu ilkbahar fidan dikmesini isteyen Temel, ücretle fidan almak isteyenlerin orman fidanlığına müracaat edebileceklerini de kaydetti.