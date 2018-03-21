ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olan ve Dünya Ormancılık Günü olarak da kutlanan 21 Mart etkinlikleri çerçevesinde halka fidan dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü binaları bayrak, flama ve balonlarla süslendi, ormanın faydalarını ve ağaç sevgisini anlatan afişler asıldı, halka fidan dağıtıldı. İlk dağıtım Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Recep Temel’in Cumhurbaşkanlığındaki törene katılması nedeniyle Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan fidan dağıtımını başlattı. Orman Fidanlığında yetiştirilen 4 yaşındaki sedir, karaçam ve sarıçam türlerinden 4 bin fidan kısa sürede tükenince, öğleden sonra bir kamyon fidan daha getirildi. İlk gün 8 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan Orman Haftası boyunca fidan dağıtımlarının devam edeceğini Eskişehir'de 15 bin fidanın halka ücretsiz verileceğini söyledi.

Koçaslan, fidan alan vatandaşlardan kısa sürede bu fidanları toprakla buluşturmalarını istedi. Fidan dağıtımı 23 Mart Cuma günü saat 14.00'te Espark AVM önünde ve Gökmeydan pazar yerinde, 24 Mart Cumartesi günü ise Hamamyolu'nda devam edecek.