KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla down sendromlu öğrencilerle buluştu.

Mehmet Işıtan Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Dağdelen, okul idaresinden faaliyetleri hakkında bilgi alarak daha sonra sendromu taşıyan öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçesinde öğrencilerle bir süre eğlenen ve aileleriylede görüşen Başkan Dağdelen, "İnsanlığın kalbinde sevgiden eser kalmamışsa bize göre en büyük engel işte budur. Kırıkkale'de faaliyet gösteren Mehmet Işıtan Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören down sendromlu çocuklarımız, engellerin sevgi ile aşılacağını bir kez daha gösterdiler. Yavrularımızı ziyaretimizde karşılaştığımız manzara gönüllerimizi ısıttı." diye konuştu.

Dağdelen'e ziyaretinde AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.